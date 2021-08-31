В Омске изменят маршрут автобуса №14

Изменения в маршруте вступят в силу уже 1 сентября. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Омичей предупреждают об изменениях в маршруте движения автобуса №14. Как сообщают в пресс-службе департамента транспорта, уже с 1 сентября автобус, который выполнял рейсы по маршруту «Пос. Мелиораторов – пос. Николаевка пос. Юбилейный», будет доезжать до остановки ТЭЦ-4. Но делать он это будет только ранним утром и поздно вечером.

Уточняют, что 4 рейса в утреннее время с 7:00 до 9:00 и два в вечернее, после 20:00 будут доезжать до ТЭЦ-4, в остальное время автобус будет ходить по обычному маршруту. В будни до ТЭЦ-4 автобус поедет от остановки «Нефтезаводская» в 6:44, 7:21, 7:54, в выходные в 6:40, 7:23, 7:58. В обратном направлении он поедет в 7:15, 8:00, 8:30, 9:10, 20:30 и 21:10. Уточняют, что в вечерние часы автобус довезет омичей только до «Нефтезаводской», дальше придется делать пересадку.