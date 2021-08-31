На границе с Омской областью задержали контрабандистов, вывозивших лес в Казахстан

Грузовик с контрабандой задержали на выезде из Омской области. Фото: ПУ ФСБ России по Омской области

В пункте пропуска «Одесское» на границе Омской области с Казахстаном задержали грузовик, груженый древесиной. Никаких разрешительных документов на ее вывоз у водителя не было. Более того, мужчина, по его словам, не догадывался, что везет контрабанду и делает что-то незаконное. Так ли это, силовики установят после проверки.

Фото: ПУ ФСБ России по Омской области

Фото: ПУ ФСБ России по Омской области

– По предварительным оценкам общий объем задержанного груза составил около 20 кубометров. Стоимость изъятого пиломатериала в соответствии с предъявленной накладной составляет около 320 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ России. – В настоящее время указанная партия изъята из незаконного оборота, проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, для принятия соответствующего процессуального решения.