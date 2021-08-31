На границе Омской области задержали троих незаконных мигрантов из Средней Азии

Незваные гости не смогли объяснить цель визита в Россию.

За август омские пограничники задержали троих незаконных мигрантов, которые пытались попасть в наш регион из Средней Азии. Возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы и об организации незаконной миграции.

Последний случай произошел в Павлоградском районе. У задержанного мужчины не было при себе никаких документов. Также он не смог объяснить цель своего визита в Россию.

– В настоящее время в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, – сообщает пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ России.