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Общество31 августа 2021 8:49

На границе Омской области задержали троих незаконных мигрантов из Средней Азии

Одному из них грозит до двух лет лишения свободы
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Незваные гости не смогли объяснить цель визита в Россию.

Незваные гости не смогли объяснить цель визита в Россию.

За август омские пограничники задержали троих незаконных мигрантов, которые пытались попасть в наш регион из Средней Азии. Возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы и об организации незаконной миграции.

Последний случай произошел в Павлоградском районе. У задержанного мужчины не было при себе никаких документов. Также он не смог объяснить цель своего визита в Россию.

– В настоящее время в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, – сообщает пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ России.