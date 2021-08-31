От жары до заморозков: в сентябре омичей ждет нестабильная погода

Погода в начале осени будет дождливой и переменчивой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осень в Омске, похоже, будет продолжать традиции ушедшего лета в колебании температур. Сейчас Омск, по данным синоптиков находится во власти холодного циклона, который приносит небольшие осадки. Но уже к выходным снова начнет теплеть. В пятницу температура поднимется до +22, а потом продолжит расти. Поэтому ближайшие выходные еще порадуют теплом. Такая тенденция сохранится и в начале следующей недели.

А вот потом снова резко похолодает. Примерно с 8 сентября синоптики обещают дожди разной интенсивности и понижение температуры до +15 в дневное время. Такая погода продлится две недели. Дожди прекратятся только к концу сентября. А вот ночи в сентябре уже будут холодными независимо от дневной температуры, обещают от +5 до +10 градусов.

День знаний, который состоится уже завтра, тоже не порадует теплом. Максимальную температуру днем обещают всего +17, также возможен небольшой дождь.