«Ростелеком» помогает омичам больше читать

Благодаря возможностям сервиса «Ростелеком Книги» жители Омской области стали больше читать и слушать книги. Присоединиться к читателям и оценить все преимущества совместного проекта цифрового провайдера и крупнейшего ресурса электронных и аудиокниг «ЛитРес» можно на выгодных условиях: для новых абонентов первые 14 дней подписки будут бесплатными. В акции участвуют пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома».

«Электронные книги — это прежде всего удобно. Не нужно носить с собой увесистые тома, тратиться на покупку новых изданий, а потом придумывать, где их хранить. Читать книги в нашем сервисе можно с планшета, ноутбука или смартфона, на сайте или в мобильном приложении, причем после загрузки произведения будут доступны и без подключения к интернету. Кроме того, услугой можно пользоваться всем членам семьи: доступ к библиотеке по подписке открывается одновременно для 5 человек», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

На выбор пользователям сервиса предлагается четыре тарифа. В «Базовый» вариант включено 135 тысяч электронных книг, среди которых как классика, так и популярные произведения. В подписке «Премиум» уже 180 тысяч книг, в числе которых — тексты по саморазвитию, бизнес-литература и бестселлеры. Любителям слушать, а не читать, подойдет тариф «Аудио», который включает в себя 26 тысяч аудиокниг, в том числе для малышей и школьников. А в подписке «Все включено» собрано 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.

Оформить подписку на «Ростелеком Книги» абоненты компании могут в личном кабинете на странице услуги «Домашний интернет». Подробную информацию о сервисе можно узнать на сайте, а также уточнить по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).

Для справки. «ЛитРес» — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых — 48 тысяч бесплатных книг, более 65 тысяч аудиокниг. Ежемесячная аудитория сервисов компании составляет 12,5 млн человек, которые скачивают более 1,5 млн книг в месяц.