За лето в Омске утонули 25 человек

За летние месяцы в реках Омска и области утонули 25 человек. Фото: Архив "КП"

Лето закончилось, а значит подошел к концу и купальный сезон. Сейчас вода начнет активно остывать, поэтому даже в теплые дни купаться будет не комфортно. Но в прошедшее лето было много жарких недель, во время которых омичи и жители области отдыхали у воды. Не для всех такой отдых закончился хорошо.

По данным МЧС по Омской области, за купальный сезон 2021 года утонули 25 человек, 6 из них дети. Эти показатели заметно снизились по сравнению с прошлым годом. За лето 2020 года, несмотря на жесткие ограничения, утонули 36 человек.

Не обошлось в этом году и без спасенных людей. Некоторым повезло и для них вызвали помощь, а кого-то инспекторы МЧС заметили во время рейдов. Спасатели напоминают, что осторожность на воде - залог вашей жизни. Патрулировать водоемы будут продолжать, так как закончился только купальный сезон, а навигация для владельцев лодок будет прекращена только 31 октября.