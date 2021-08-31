Омичи два дня подряд дышали хлороводородом

Омичи снова дышали опасными выбросами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На минувшей неделе в Омске снова фиксировали вредные выбросы. Этим уже трудно удивить жителей нашего города. По информации Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе превышения по содержанию хлорида водорода фиксировали два дня 27 и 28 августа. Превышения составили 1,4 ПДК. В остальных округах выбросов не было, а в целом по городу уровень загрязнений фиксировали пониженный.

Именно в конце прошлой неделе Омск посетила вице-премьер Виктория Абрамченко. Обсуждала она с областным правительством экологические проблемы. Один из дней выбросов как раз пришелся на время ее визита.