Оперштаб: День города в Омске будут праздновать неделю

В Омске день города будут праздновать целую неделю. Фото: ВКонтакте

Сегодня в Омске состоялось заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как и ожидалось, инициативу Роспотребнадзора о продлении масочного режима и ковидных ограничений до 30 сентября поддержали. Такие меры приняты из-за увеличения числа заболевших.

Но, несмотря на ограничения, День города в Омске все же проведут, но снова в необычном формате. В прошлом году мероприятия проходили большей частью в онлайн-формате, а в этом году праздничную программу растянут на несколько дней. Вместо одного 9-часового концерта выступления и мероприятия пройдут с 11 по 19 сентября, чтобы не создавать большое скопления людей, сообщает «12 канал».