Омский ГАУ подготовил для первокурсников насыщенную программу

1 сентября в 11:00 ждем вас на торжественной линейке, посвященной началу учебного года «Да не погаснет чаша знаний!»

С 1 по 3 сентября вы познакомитесь с организацией учебного процесса на лекции «Учись учиться» и более подробной информацией о выбранной вами профессии на лекции «Введение в специальность».

Во всех группах студентов пройдут кураторские часы, где ребята познакомятся с куратором группы, который станет надежным наставником на ближайшие два года учебы.

В первые дни сентября для первокурсников пройдут тренинговые занятия на знакомство и сплочение группы. В качестве тренеров по принципу «Равный – равному» выступят ребята старших курсов, входящие в адаптационный комитет Совета обучающихся Омского ГАУ.

В рамках учебного расписания для первокурсников в первые недели обучения организованы лаборатории, которые познакомят их с творческой, научной, спортивной и общественной деятельностью студентов.

Насыщенная программа включает в себя экскурсии по студенческим городкам, музею, ботаническому саду, проведение массовой зарядки «Зарядись энергией ОмГАУ!», квесты и интерактивные игры для первокурсников, которые организуют активы факультетов.

С первых дней учебы будет проведена организационно – деятельностная игра «Введение в проектную деятельность», по итогам которой будут определены три лучших проекта, на реализацию которых администрацией университета будут выделены денежные средства. Но это далеко не все сюрпризы, которые ждут наших первокурсников. Итогом первых двух недель станет проведение на Клубной площади Омского ГАУ яркого и запоминающегося мероприятия – «Студенческий Арбат – 2021». Самые активные первокурсники и студенческие группы получат заслуженные призы!