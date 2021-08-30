Преподаватель Омского ГАУ - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики

Конкурс проводился среди руководителей и специалистов, чья деятельность связана с реализацией молодежной политики. Организатором регионального этапа конкурса выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. В состав экспертов вошли специалисты Минспорта Омской области и представители других ведомств и организаций.

В номинации «Куратор по работе с молодежью образовательных организаций Российской Федерации» победителем стала А.В. Шулындина, педагог-психолог высшей квалификационной категории, преподаватель психологических дисциплин Университетского колледжа агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

На конкурс был представлен проект, реализуемый с 2017 года «Квест «Первоосновы человеческого счастья», направленный на приобщение к здоровому и осознанному отношению к жизни.

Участие в региональном этапе конкурса приняли 24 специалиста из Омска и области. Конкурсанты состязались в 4-х номинациях и демонстрировали экспертам свои лучшие практики в формате видеопрезентаций и аналитических отчетов о работе молодежной организации, в которой они трудятся.

Стоит отметить, что третий год подряд представители Омского ГАУ среди победителей/призеров конкурса, ведь в университете реализация молодежной политики является приоритетным направлением.

Так, победителем конкурса в 2019 году стала Т.Г. Мозжерина, начальник службы управления делами ректора и организационным развитием. Призерами 2020 года были О.В.Демидова, начальник лингвистического центра и Г.А.Филлипчик, заместитель директора Тарского филиала. Поздравляем победителя и желаем удачи, достижения поставленных целей и новых побед!