Новые направления международного сотрудничества Омского ГАУ

Университет Адамас (Индия) изначально стал серьезным партнёром для нашего университета и после проведения совместных мероприятий было заключено соглашение о намерениях по развитию международного сотрудничества. Наиболее активно ведется работа со студентами, которые участвуют в конференциях, совместных семинарах, культурных программах. Университет также выразил интерес в организации совместных образовательных проектов.

Традиционно Омский ГАУ наиболее активно развивает приграничное сотрудничество с Республикой Казахстан и этот год не стал исключением. Заключено четыре договора с образовательными организациями: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, Высший инновационный аграрный колледж «ERTIS», Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Университет имени Шакарима города Семей.

Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и дополнительного образования взрослых заключено с Белорусским государственным аграрным техническим университетом и уже позволило преподавателям принять участие в мероприятиях университета.

Продлен договор с давним партнером университета - Азербайджанским государственным аграрным университетом.

На данный момент ведутся активные переговоры о развитии сотрудничества по разным направлениям с Университетом Флоренции (Италия), Чешским университетом естественных наук (Чешская республика), Льежским университетом (Бельгия) и Университетом прикладных наук Ювяскюля (Финляндия).

Европейские университеты в большей степени ориентированы на развитие сотрудничества не в целом университета, а рассматривают возможность согласования интересов отдельных факультетов и кафедр с указанием профессоров, кто и будет развивать в дальнейшем перспективные направления взаимодействия в области науки, образования и культуры.

Льежский университет предлагает рассмотреть направление агробиотехнологий, Университет Флоренции акцент делает на экономику и агроинженерную специализацию.

На онлайн-встрече, проведенной 25 августа с Университетом прикладных наук Ювяскюля, обсуждались вопросы развития такого перспективного направления как биоэкономика.

Каждый университет в мировом научно-образовательном пространстве имеет свои наиболее значимые компетенции и знания, обмен опытом и совместные проекты позволяет серьезные усилить позиции Омского ГАУ.