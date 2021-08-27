День поля в Омском ГАУ

Акцент был сделан на главный тренд мировой повестки – глобальное потепление и необходимость создания карбоновых полигонов, их перспективное значение для региона.

В мероприятии приняли участие: Олег Леонтьевич Колесников, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области; Дмитрий Владимирович Пушкарев, генеральный директор АО «Раздольное» Русско-Полянского района; Максим Давидович Дридигер, главный специалист управления сельского хозяйства Москаленского района; Бронислав Викторович Мисявичюс, директор ООО «Ястро-Агро»; Иван Игоревич Сотников, глава КФХ Сотников И.И.

Андрей Иванович Забудский, старший преподаватель кафедры технического сервиса, механики и электротехники продемонстрировал макет карбонового полигона, подробно рассказав о его структуре и участках.

В ситуационном центре карбонового полигона и на полевых тестовых участках Ольга Владимировна Нежевляк, завкафедрой экологии , природопользования и биологии рассказала о системе карбонового мониторинга, о закладке опытных делянок, получаемых данных и их обработке, об используемых методиках, а также о датчиках информации, графиках, фиксирующих изменения парниковых газов (крок-топеров).

Александр Сергеевич Чурсин, сотрудник Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ в саду имени А.Д. Кизюрина показал участникам встречи питомники размножения сортов яровой мягкой пшеницы селекции Омского ГАУ и поделился секретами успешного семеноводства.

Участники мероприятия задали интересующие их вопросы, получили подробные ответы.

Важно отметить, что карбоновый полигон – это не только территория с уникальной экосистемой для мониторинга и контроля экологических процессов, создания цифровых двойников и эталонных участков, проведения научных исследований, а также образовательная площадка, на которой уже сегодня студенты вуза получают передовой опыт в области экологии, биологии, агрохимии, агрономии, участвуя в работе на всех этапах научно-исследовательского процесса.