С 31 августа по 2 сентября в районе улиц 19 и 20 Партсъезда пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает: с 09.00 31.08.2021 до 20.00 02.09.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 19 Партсъезда, 20 Партсъезда

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.