Проректор по экономике и информатизации Омского ГАУ принимает участие в работе Международного форума «Технопром-2021»

В открытии форума приняли участие: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко, первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Дмитриевич Жуков, Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков.

Мероприятия форума проходят в гибридном формате – на онлайн-площадках и традиционной площадке в «Новосибирск-Экспоцентре» с 25 по 27 августа. Участие в мероприятиях форума планируют принять представители 20 стран. В том числе – из Китая, Франции, Казахстана, Германии, Южной Кореи, Белоруссии, Узбекистана. К форуму в режиме онлайн планирует присоединиться почти 50 тысяч участников.

Всего запланировано более 80 мероприятий, которые сгруппированы в семь тематических треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Это: «Зелёные технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и «мегасайенс», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня», «Образовательный трек». В программе также – симпозиум «Ценность и цена науки». Уже традиционно, третий день «Технопрома» станет образовательным.

В рамках форума в работе круглого стола «Научные центры мирового уровня: от Индустрии 4.0 к Обществу 5.0» в секции НЦМУ «Агротехнологии будущего» принял участие Виталий Михайлович Помогаев, канд.экон.наук, проректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ, руководитель проекта «Карбоновый полигон».

Напомним, что 28 июля на территории сада имени А.Д. Кизюрина прошло торжественное открытие карбонового полигона Омского ГАУ, университет ведет работу по оценке экологических отпечатков и расчету карбоновых тарифов уже на протяжении двух лет.