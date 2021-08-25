Выиграна вторая стипендия на обучение в Северо-Западном университете сельского и лесного хозяйства (NWAFU)

Второй год подряд студенты Омского ГАУ получают возможность пройти обучение в Северо-Западном университете сельского и лесного хозяйства (г. Янлин, Китай), который является давним партнером Омского ГАУ и предоставляет квоты на получение правительственной стипендии Китая.

В этом году стипендию выиграла выпускница экономического факультета Анастасия Степанова .

Стипендия Китайского правительства подразумевает обучение в NWAFU по программе 1+3, т.е. в течение одного года Анастасия будет изучать китайский язык, а со второго года начнется обучение по основной программе. После успешного завершения обучения она получит диплом аспиранта Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства по выбранной ею специальности.

Перед зачислением Анастасия должна была пройти интервью с профессором Zhu Yuchun. Мы попросили ее рассказать немного о том, как прошло это интервью, какие вопросы ей задавали, а также о своем впечатлении.

«На собеседовании мне рассказали про университет и особенности обучения, спрашивали о достижениях, области научных интересов, что знаю о Китае. В целом, собеседование прошло легко. В конце собеседования запомнилась фраза: «Анастасия, надеюсь, скоро увидимся в нашем университете», - очень мотивирующее заключение беседы сработало, я подала недостающие документы за пару дней и отправила заявку».

Так как сейчас КНР остается закрытой страной, то изучать китайский язык Анастасия начнет в онлайн – режиме.

Отдел международных связей Омского ГАУ искренне желает Анастасии успешного прохождения обучения и скорейшей возможности пройти обучение уже в самом университете!