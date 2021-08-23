В Омском ГАУ у студентов-аграриев третий трудовой семестр в самом разгаре

Отряд «Сибаковец» создан и успешно работает на базе учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ. В состав отряда входят 14 студентов агротехнологического факультета по направлению Лесное дело и Садоводство без ограничений по курсу – в отряде есть как студенты старших курсов, так и первокурсники.

Из-за эпидемиологической обстановки в текущем трудовом сезоне большая часть работ проходит на свежем воздухе: благоустройство, озеленение и уборка территорий учебно-опытного хозяйства. Трудовой день начинается с планерки и распределения объема работы под чутким руководством заведующих лабораторий Татьяны Ивановны Келлер и Артема Игоревича Дегтярева.

В учебно-научной лаборатории многолетних культур «Сад имени А.Д. Кизюрина» и учебно-научно-производственной лаборатории «Садоводство» учебно-опытного хозяйства студотрядовцы задействованы на производственных работах по семенному и вегетативному размножению древесных лиственных, хвойных и плодово-ягодных деревьев и кустарников, уходу за научными и производственными посадками.

На базе УНЛМК «Сад имени А.Д. Кизюрина» бойцы отряда занимаются изучением влияния различных препаратов на укоренение и биометрических показателей таких пород, как липа мелколистная, ясень зеленый, бархат амурский, туя западная, можжевельник обыкновенный. Проводится учет фенологических наблюдений, анализ повреждения древесных культур болезнями и вредителями. Совместно с сотрудниками лаборатории выполняются такие работы, как посадка, перевалка древесных пород, прополка питомника от сорной растительности, размножение древесных пород зелеными черенками, пикировка сеянцев 1-го года, закладка питомника сосны обыкновенной, вырубка малоценной породы клена ясенелистного на территории сада имени А.Д. Кизюрина, а также проводится работа по благоустройству и расчистке территории сада от мусора. Бойцы студотряда осуществляют высадки саженцев ели обыкновенной, сосны обыкновенной на территории парка Омского ГАУ.

На базе УНПЛ «Садоводство» выполняются производственные работы по размножению плодовых, плодово-ягодных и овощных культур; изучаются нормы высева овощных культур в грунт, технологии посадки и перевалки растений с закрытой корневой системой; проводится окулировка глазком различных сортов яблонь на подвой яблони сибирской. Важным моментом является освоение студотрядовцами техники зеленого черенкования плодово-ягодных и декоративных культур (нарезка зеленых черенков, приготовление маточного и рабочего раствора для черенкования и т.д.).

Бойцы зарекомендовали себя как дисциплинированные и ответственные работники, стремящиеся к получению новых знаний и закреплению практических навыков. Ко всем поручениям относятся добросовестно, выполняют их своевременно и в срок, проявляя разумную инициативу выполнения порученной работы, не допуская нарушений трудовой дисциплины. Это означает, что сегодняшнее поколение студотрядовцов переняло только лучшие традиции своих предшественников. Любовь к университету, крепкая дружба и взаимовыручка – именно эти ценности формируют основу студенческого отрядного движения!

Третий трудовой семестр студенческий специализированный отряд «Сибаковец» завершит в начале октября.