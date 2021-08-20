Cтудентка Омского ГАУ приняла участие в смене «Вкусный джаз» арт-кластера «Таврида»

Вероника Старикова поделилась своими впечатлениями от поездки:

"С 6 по 13 августа я посетила образовательный заезд «Вкусный джаз» творческого арт-кластера «Таврида.АРТ», проходивший в Республике Крым, г. Судак, бухта Капсель.

Мне удалось побывать на нескольких всероссийских форумах, но «Таврида» для меня стала чем-то особенным и необыкновенным. Атмосфера свободы и творчества, прекрасные пейзажи арт-кластера, удивительные и талантливые люди – всё это дало новый глоток сил и уверенности, что человек может буквально всё. Стоит только захотеть и постараться, как из-под твоей руки начинают появляться необычайно прекрасные вещи. Какая она, атмосфера «Тавриды»?

Это музыка, очень много музыки. Участники направления «Джаз» были самой многочисленной командой смены. Повсюду витали звуки фортепиано, саксофона, пения и игры на самых разнообразных инструментах. Джаз – он был везде и повсюду, даже в 4 часа утра отдаленно можно было услышать отголоски ансамблей, воодушевленно репетировавших и сливающихся воедино. Музыканты устраивали концерты и насыщали особой атмосферой это место. Музыка была бесконечна, куда бы ты не пошел – она тебя сопровождает.

Еда – тоже творчество. Аромат вкусностей наполнял не только бистро, но и гулял по всем уголкам арт-кластера. Впервые на этой смене появилось направление гастрономии. Участники прибыли из разных уголков России: повара, кондитеры, рестораторы. Они удивляли кулинарными шедеврами и изысками разных кухонь нашей страны, устраивали дегустации, даже кормили всю «Тавриду» супами из морепродуктов в один из ужинов. После такого начинаешь смотреть на еду не только как на питание, но и как на отдельный вид искусства.

Направление фото- и видеоконтента – это те, кто постарался отразить через свои фотографии, видеоролики и клипы всё то, что происходило на протяжении смены. Они были везде. Они снимали под дождем, поднимались на холмы в поисках лучших кадров, наблюдали за работой других направлений, снимали всё и всех. Они показали Тавриду изнутри и даже больше. Заключительным заданием для участников школы видеоконтента были съемки клипов на авторские композиции участников-музыкантов Тавриды, с чем видеографы справились более чем отлично. Фотографы открыли выставку своих работ, снятых в течение смены. На фото можно было увидеть и музыкантов, и поваров, и просто необычные кадры на фоне пейзажей.

На этой смене я выбрала направление видеоконтента. В первые дни я поучаствовала в съемках короткометражного фильма, выполняя роль сценариста нашей съемочной команды «Красный квадрат», при этом сыграла в фильме главную роль. В последующие дни я поучаствовала в съемках документального фильма о важности еды в жизни человека “High happy tech” в качестве актера и снялась в двух тематических фотосессиях. На школе видеоконтента я узнала много нового о съемках, о монтаже и режиссуре, что поможет мне в будущем.

В итоге можно сказать совершенно точно:

Джаз+Гастрономия+Фото и видео = лучшая коллаборация, от которой выигрывают все стороны. И правду говорят: «Таврида – это место силы». Место силы мира, любви и искусства, которые гармонично сочетаются в бухте Капсель, где-то на побережье Крыма. После единства с этим великолепием ничего не остается, кроме как творить и созидать".