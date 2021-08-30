День города в Омске могут снова перенести из-за предложений Роспотребнадзора

В Омске предлагают продлить ковидные ограничения и отменить все массовые мероприятия. Фото: Павел КЛОКОВ

В Омске пока остается наряженной обстановка по коронавирусу. Цифры за неделю выглядят довольно впечатляюще. Сегодня оперштаб, заседание которого уже началось, рассмотрит вопросы эпидемиологической ситуации и ковидных ограничений.

Уже традиционно Роспотребнадзор представил свои предложения к оперштабу. Естественно, что ведомство предложило продлить масочный режим до конца сентября, а также отменить все массовые мероприятия, сообщает издание «Омскинформ». Если меры Роспотребнадзора примут без поправок, то снова придется перенести и День города, который пока наметили на 18 сентября, марафон, который должен состояться уже 12 сентября.

О решении оперштаба станет известно сегодня ближе к вечеру.