В Омске отремонтируют участок разбитой дороги на 27-й Северной

Дорогу будут ремонтировать комплексно: с тротуарами, бордюрами и разметкой. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омске продолжается ремонт дорог. В ближайшее время начнут приводить в порядок участок по улице 27-й Северной от от 9-й до 21-й Амурской. На этот отрезок проезжей части в 870 метров неоднократно жаловались местные жители. Его будут ремонтировать комплексно.

– Подрядчику предстоит установить дорожные знаки, обустроить пешеходные и технические тротуары, нанести дорожную разметку пластиком, – сообщает пресс-служба омской мэрии.

Стало известно, что контракт на эти работу заключили с ООО «Техбазис». По условиям договора, подрядчик должен отремонтировать за 23,9 млн рублей. Эти деньги удалось найти благодаря экономии на торгах.

В общей сложности по результатам аукционов на комплексный ремонт дорог в 2022 году образовалась экономия в размере более 40 млн рублей. На эти деньги удастся отремонтировать дороги, которые находились в резервном списке.

Работы на 27-й Северной планируют завершить до 15 октября.