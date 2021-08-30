Омичке, которая соблазнилась бургером во время поста, вернули иск к «Макдоналдс»

До судебного заседания дело так и не дошло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Давно уже тянется для верующей омички Ксении О. история с бургерами из Макдоналдс, реклама которых соблазнила девушку в пост. Она во время святого поста увидела рекламу и не смогла удержаться, пошла в кафе и съела бургер. Из-за этого омичка долго переживала и, в конце концов, решила подать на компанию в суд.

Иск приняли в Замоскворецком районном суде города Москвы, но он долгое время находился у судьи без движения. Сейчас на сайте суда указано, что иск омичке вернули из-за допущенных в нем неточностей. Женщина не приложила чек об оплате заказа и фото баннера, который просила проверить. Также омичка не отправила копию иска ответчику. Напомним, омичка просила проверить рекламу крупной сети на соблюдение закона «О защите прав потребителей» и 28 статьи Конституции РФ о свободе вероисповедания.