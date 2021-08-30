Райффайзенбанк: стримеры получают меньше денег этим летом

Райффайзенбанк проанализировал транзакционную активность клиентов, связанную с платежами на стриминговых сервисах. Выяснилось, что в период с апреля по июль 2021 года средний чек одного доната непрерывно снижается. При этом количество транзакций колеблется значительно меньше, что означает, что люди продолжают смотреть трансляции любимых видеоигр.

Стриминговые сервисы позволяют пользователям следить за комментариями ведущего прямого эфира (как правило, видеоигр) и поддерживать его деятельность пожертвованиями – донатами. Средний размер доната клиентов Райффайзенбанка в период с апреля по июль 2021 года составил 1 755 руб. – это на 10% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Наиболее щедрые пожертвования стримеры получали в апреле: тогда клиенты донатили в среднем 2 280 рублей. При этом в июле размер пожертвования уменьшился до 1 216 рублей.

“Клиенты Райффайзенбанка не только совершают оплаты на стриминговых сервисах, но и получают за них кэшбэк в рублях 1.5%, – рассказал Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка. – В обезличенной статистике транзакционной активности клиентов мы видим, что интерес к игровым и стриминговым сервисам год от года растет, и небольшое снижение среднего чека одного доната этим летом говорит скорее о сезонном факторе”.