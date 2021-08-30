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Общество30 августа 2021 12:28

Число вакцинированных сотрудников «Росводоканал Омск» превысило 64 процента

Плановая вакцинация персонала на предприятии началась ещё в апреле и по состоянию на 30 августа из 1870 сотрудников омского водоканала вакцину получили 1207 специалистов.
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В течение пяти месяцев по разработанному графику на предприятие приезжали мобильные прививочные бригады из городских больниц и поликлиник. Большинство сотрудников прививались на рабочем месте, а некоторые привели своих родственников. Кроме того, работники самостоятельно обращались в медицинские учреждения для вакцинирования по месту жительства.

«Омский водоканал – предприятие жизнеобеспечения, работающее в непрерывном режиме. Работники водоканала понимают свою ответственность перед городом за бесперебойную подачу ресурсов. С новым вирусом и его коварностью мы все столкнулись в прошлом году, поэтому убеждать персонал в необходимости вакцинации не приходилось. Благодаря ответственности и гражданской позиции наших работников, мы смогли организовать прививочную кампанию и сформировать на предприятии коллективный иммунитет», - рассказывает Анна Литвинова, директор по персоналу «Росводоканал Омск».

Работа по профилактике заболеваний на предприятии будет продолжена. Вакцинация от коронавирусной инфекции и далее будет проводиться медицинским персоналом мобильных бригад поликлиник города.

Следует отметить, что на предприятии большое внимание уделяется состоянию здоровья персонала. Работники регулярно проходят медосмотры, при необходимости направляются на дополнительные обследования и санаторно-курортное лечение.