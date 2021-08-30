Шойгу посетит открытие омского кадетского корпуса онлайн

Учебу в новом здании омские кадеты начнут с 1 сентября. Фото: vskmo.ru

Уже в этом учебном году курсанты омского кадетского корпуса начнут обучение в новом корпусе. Здание с нуля построили меньше чем за год. 1 сентября состоится его торжественное открытие. Ожидалось, что на нем побывает лично министр обороны России Сергей Шойгу. Но эта информация не подтвердилась. Лично на открытии нового кадетского корпуса министр не приедет.

Как отметили в правительстве Омской области, Шойгу все же посмотрит на здание и поздравит курсантов с началом учебного года, но сделает он это по видеосвязи. Уже не первый раз в этом году визит министра обороны в Омск срывается. Планировалось, что он заглянет в Омск на стройку еще весной, но и тогда этого не случилось.