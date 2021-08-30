«Транснефть – Западная Сибирь» завершила работы по модернизации резервуара

Был выполнен комплекс работ по ремонту фундамента и локальной замене металлоконструкций резервуара, в том числе листов окраек, первого пояса стенки резервуара, люков и патрубков, а также площадок обслуживания оборудования и шахтной лестницы. Также были модернизированы системы автоматизации, пожаротушения и электроснабжения резервуара. Установлены новый радарный уровнемер и устройство для размыва донных отложений «Диоген-700» с системой контроля и сигнализации производства АО «Томский завод электроприводов».

Для повышения уровня промышленной безопасности на резервуаре выполнена замена электроприводов четырех задвижек на электроприводы с регулируемыми блоками управления. Они обеспечивают блокировку оборудования от несанкционированного управления и изменения параметров работы электропривода. Кроме того, все инциденты, команды и изменение состояния электропривода автоматически фиксируются в постоянно-запоминающем устройстве с записью времени и даты возникновения события.

Резервуар вертикальный стальной входит в состав резервуарного парка НПС «Парабель» и предназначен для товарных операций и приёма аварийного сброса нефти. В период дальнейшей эксплуатации резервуар рассчитан на режим работы в 320 циклов наполнения и опорожнения в год.

На сегодняшний день на резервуаре завершены работы по гидравлическим испытаниям на прочность и герметичность, а также работы по антикоррозийной защите РВС. Осенью 2021 года он будет введен в эксплуатацию.

Справочно:

Нефтеперекачивающая станция «Парабель» является головной станцией Томского районного нефтепроводного управления (филиал АО «Транснефть - Западная Сибирь»). На НПС ведется приём нефти по магистральным нефтепроводам Александровское - Анжеро-Судженск и Игольско-Таловое - Парабель. Также на станции осуществляется хранение, откачка нефти и ее транспортировка далее по МН.