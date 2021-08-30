Что такое соглашение об уплате алиментов?

Соглашение об уплате алиментов представляет собой договор, который заключается между плательщиком алиментов и их получателем. Такое соглашение должно быть удостоверено нотариусом. Наиболее часто в нотариальной практике соглашение об уплате алиментов заключается между одним из родителей и несовершеннолетним ребенком, от имени которого действует другой родитель. Нотариус в этом случае устанавливает личность сторон, факт родственных отношений, полномочия законного представителя на заключение данного соглашения. Граждане предоставляют нотариусу паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Нотариус беседует с родителями ребенка, устанавливает их волю и с учетом желания сторон составляет проект соглашения.

Следует помнить, что содержание соглашения об уплате алиментов должно отвечать требованиям закона. Предоставляемый на основании такого соглашения размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка должен быть не ниже размера, установленного законом: на одного ребенка – не ниже 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более – не менее половины заработка или иного дохода плательщика алиментов. В силу этого плательщик алиментов на несовершеннолетнего ребенка предоставляет нотариусу справку о своем ежемесячном доходе или заработке для того, чтобы нотариус мог проверить, что определенный родителями размер алиментов не ниже установленного законом.

Иногда в счет уплаты алиментов плательщик передает ребенку в собственность недвижимое имущество, например, квартиру. Это не запрещено законом. В то же время необходимо помнить, что целью уплаты алиментов является удовлетворение потребностей ребенка не только в жилье, но и в одежде, питании, образовании, лечении и т.д.. В силу этого суд независимо от содержания соглашения об уплате алиментов и при наличии соответствующих обстоятельств имеет право обязать плательщика алиментов участвовать в дополнительных расходах на содержание ребенка.

В определенных случаях, например, когда у плательщика отсутствует постоянный доход, размер алиментов может быть установлен и в твердой денежной сумме.

По взаимному желанию стороны могут изменить или расторгнуть соглашение в любое время. Для этого родители также должны обратиться к нотариусу.

Удостоверенное нотариусом и подписанное сторонами соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Это означает, что если плательщик алиментов не выполняет условия соглашения и уклоняется от уплаты алиментов, законный представитель ребенка имеет право обратиться в службу судебных приставов с целью принудительного исполнения соглашения.

Фрик Ольга Владимировна - нотариус города Омска, кандидат юридических наук.