В Омской области мужчина ушел в лес за шишками и не вернулся

В Тарском районе Омской области потерялся в болотистом лесу мужчина. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Еще один мужчина пропал в лесу Омской области. Все произошло в Тарском районе. Об исчезновении приятеля сообщили два местных сельчанина. Накануне, 26 августа в четверг трое приятелей сели в ЗИЛ-131 и отправились в лес за кедровыми шишками. Мужчины разошлись в разные стороны и условились, что встретятся возле машины в определенное время. Двое на встречу явились, а вот своего приятеля, 37-летнего Евгения Науменко, так и не дождались. Мужчины заехали довольно далеко, 94 километра от Тары. Переживая за товарища, они попробовали найти сельчанина самостоятельно, но не преуспели.

В полицию обратились только 29 августа в 21:00, когда стало окончательно ясно – своими силами они не справятся. Как отметили в пресс-службе полиции, на место уже выехали сотрудники полиции. Поиски осложняются тем, что местность болотистая, а сотовая связь там не ловит. Также в поисках помогают жители близлежащих сел: Атирка, Васисс, Мартющево. Если вы видели Евгения Науменко или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию по телефонам 102 или 79-33-01.