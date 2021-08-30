В Омской области ковидом заразились 390 человек за сутки

В Омске продолжает активно распространяться ковид. Фото: Артем КИЛЬКИН

В регионе не ослабевает третья волна коронавируса. По последним данным минздрава, за сутки заразились ковидом 390 человек. 297 из них остались лечиться дома, а 93 отправились в ковидные госпитали. За все время пандемии в Омской области количество зараженных достигло 72 885 человек.

Выздоровели за сутки всего 146 человек. Это довольно нестабильный показатель, который часто колеблется. За все время пандемии удачно переболели ковидом 53 022 человека.

Умерли за день 9 человек. Общее число умерших за время пандемии достигло 1 976 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 571 814 омичей. Вторым компонентом привились 475 603 из них. Остальные дожидаются повторной вакцинации.