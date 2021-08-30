Райффайзенбанк и АТОЛ создали модуль СБП для касс ретейлеров

Райффайзенбанк и ИТ-компания АТОЛ реализовали возможность подключения системы быстрых платежей (СБП) на кассах розничных магазинов на базе ПО АТОЛ Artix. Такой способ оплаты позволяет в 5 раз снизить комиссию по эквайрингу (до 0,4%).

Теперь все магазины, в которых установлено кассовое оборудование с программным обеспечением АТОЛ Artix, смогут внедрить оплату по СБП. Это позволит покупателям проводить оплату по QR-кодам в тысячах розничных точек, а ретейлерам значительно снизить затраты на прием платежей. Первой компанией, которая воспользовалась решением, стала крупнейшая сибирская сеть супермаркетов «Мария-Ра». Особенность проекта в том, что оплату через СБП внедрили в первую очередь на кассы самообслуживания.

Как работает первый проект

Теперь в магазинах «Мария-Ра» для проведения платежа через СБП покупателю достаточно выбрать тип оплаты по QR-коду в меню способов оплаты на экране кассы самообслуживания. А затем — отсканировать QR-код с помощью телефона и подтвердить платеж в приложении своего банка. Важно, что платеж может быть совмещен с другим типом оплаты и в любых комбинациях: наличные, бонусы, банковская карта и т. д. В будущем оплата по QR-коду СБП будет доступна во всех магазинах и на всех кассах «Марии-Ра».

Как это решение будет работать в других проектах

Для использования СБП на обычных кассах кассир самостоятельно выбирает тип оплаты, и сумма появляется автоматически. QR-код выводится на экран покупателя или кассир печатает его на чековой ленте. Покупатель сканирует QR-код с помощью смартфона и подтверждает платеж в приложении своего банка. В случае полной оплаты чек закрывается автоматически.

Все транзакции в магазинах проходят мгновенно. Деньги зачисляются на счёт бизнеса, а минимальная комиссия списывается на следующий день. Торговые сети могут использовать различные сценарии оплат с помощью СБП: в своих мобильных приложениях, в онлайн-магазинах, при доставке курьером.

«Наше новое решение с использованием продуктов Artix от АТОЛ создано таким образом, чтобы внедрение СБП не потребовало от ретейлера изменений технической инфраструктуры. Сейчас доступ к тестовой среде для внедрения сервиса предоставляется автоматически буквально через минуту после заполнения небольшой заявки на pay.raif.ru. Подключение может проходить даже быстрее, чем подписание договора на эту услугу», — отмечает Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

Модуль для магазинов создан экспертами АТОЛ и Райффайзенбанка, но при этом оплату по QR-коду можно производить в приложениях всех банков-партнёров СБП. Это крупнейшие банки России и их перечень непрерывно расширяется. Комиссия от 0,4% регулируется Банком России.

«За последний год мы наблюдаем существенные изменения в потребительских сценариях. Это сильно влияет на скорость и направление развития технологий в ритейле: бизнес все активнее внедряет все возможные ИТ, разработчики все больше ориентируются на потребности и удовлетворенность конечного клиента. Мы ожидаем большой спрос на подобные решения для быстрой безналичной оплаты, которые выгодны и удобны всем участникам процесса: и магазинам, и продавцам, и покупателям», — подчеркивает генеральный директор АТОЛ Оксана Колчина.

Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис Райффайзенбанка, который объединяет онлайн-оплату и наличные.