Прокуратура не нашла нарушений в таврическом доме-интернате, на который жаловались постояльцы

Накануне в некоторых СМИ накануне появилась информация о том, что здание, в котором находится Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Таврический дом - интернат» в плачевном состоянии. Это стало причиной для серьезной проверки со стороны прокуратуры. В ведомстве отметили, что проверят не только техническое состояние здания, но и другие возможных нарушения социальных прав постояльцев.

Дом-интернат для престарелых находится в ведении министерства труда Омской области. Заведение, по данным открытых источников, уже третий год возглавляет Елена Лунина. Проверка прошла, и никаких нарушений не выявили.

- Обследование здания показало – техническое состояние несущих стен и фундамента находится в удовлетворительном состоянии, трещин и повреждений конструкций в корпусах нет. Учреждение безопасно для проживания, - отметили в пресс-службе минтруда.