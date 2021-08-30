«Аэрофлот» больше не будет летать из Омска в Москву

Осенью улететь в Москву из Омска станет сложнее. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В расписании омского аэропорта грядут большие перемены. Скоро оттуда исчезнут все прямые рейсы до Москвы, которые выполняла компания «Аэрофлот». Об этом авиаперевозчик сообщил аэропорту. Отменят два утренних и один дневной рейс. Ранее компания уже упоминала о том, что собирается сократить число внутренних рейсов.

Пока приобрести билеты на самолеты «Аэрофлота» в столицу можно на даты до 1 ноября, потом сайты по продажам билетов предлагают только рейс с пересадкой в Санкт-Петербурге авиакомпании «Россия». Конечно, цена билета из-за этого немного выше. Пока точно не известно, будут ли прямые рейсы из Омска в Москву. По некоторым данным их будет выполнять авиакомпания «Победа».