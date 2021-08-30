В омском транспорте за неделю поймали 168 безмасочников

Чаще всего омичи не носят маски в общественном транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока в Омске продолжают действовать ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. К ним относится и масочный режим, соблюдение которого все более и больше тяготит горожан. По правилам, установленным в Омске, маску обязательно носить в общественных местах, торговых центрах, а также в общественном транспорте и на остановках. Именно в транспорте выявляют большее число нарушителей.

Как сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности, за прошлую неделю в транспорте поймали 168 омичей без масок, а также 5 водителей маршруток. На всех составили административные протоколы, и нарушителям придется заплатить штраф. За все время пандемии омичи за нежелание носить масти заплатили уже более 22,6 миллионов рублей.