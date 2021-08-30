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Общество30 августа 2021 8:38

В Омске утром Ленинградский мост встал в огромную пробку

Транспорт разворачивался, а люди не могли добраться на работу вовремя
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Из-за мелких аварий многие омичи опоздали а работу.

Из-за мелких аварий многие омичи опоздали а работу.

Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня утром многие омичи, которые пытались добраться в центр с Левобережья через Ленинградский мост, столкнулись с неожиданной проблемой. Мост встал в огромной пробке. По утрам в этом месте всегда напряженное движение, о сегодня творилось нечто невообразимое. Как рассказывают омичи, некоторые маршрутки даже меняли схему движения, когда получали сообщение о заторе, и отправлялись через Метромост.

- На подъеме на мост произошли две мелкие аварии между легковыми автомобилями. Пострадавших нет, проводится административная проверка, - сообщили «КП-Омск» в пресс-службе Госавтоинспекции.

По данным онлайн-карт движение на мосту быстро восстановили. Фото: Яндекс.Карты

По данным онлайн-карт движение на мосту быстро восстановили. Фото: Яндекс.Карты

Оказалось, две не серьезные аварии просто перекрыли несколько полос для движения, из-за этого и образовался серьезный затор. Сейчас в 11:30, по данным Яндекс.Карт, на мосту пробок нет, движение восстановлено.