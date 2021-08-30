Омский теплоход «Сергей Манякин» столкнулся на Иртыше с другим судном

В речную аварию попал теплоход «Сергей Манякин». Фото: fleetphoto.ru

ЧП на Иртыше случилось в Ханты-Мансийском округе. Теплоход «Сергей Манякин» из Омска столкнулся с другим теплоходом ТРБ-2, который вез две пустые баржи. Известно, что судно, принадлежащее «Иртышскому пароходству», получило повреждения корпуса.

– В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Ространснадзора, – сообщается в официальном Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. – По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательства о безопасности судоходства.

К счастью, никто из экипажей теплоходов не пострадал, сейчас все находятся в безопасности.