На ремонт омских дорог в этом году потратили почти 800 миллионов рублей

В Омске продолжается ремонт дорог по нацпроектам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лето подходит к концу, а значит совсем скоро закончится и сезон, подходящий для ремонта дорог. Как сообщили в мэрии, в этом году в Омске комплексно отремонтировали 26 дорог. Сейчас специалисты разных ведомств проверяют работы на качество. Особенностью этого года стал ремонт подъездных путей к детским садам. Отремонтировали в частности дороги к строящимся детским садам в поселке Биофабрика, на улицах 1-я Станционная, Светловская и в микрорайоне Большие поля.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в этом году темпы работ позволили некоторым подрядчикам начать работы на объектах, которые были запланированы к ремонту только в следующем году. Сейчас таких дорог насчитывается 11. Там все должны закончить в этом сезоне.