Хорошая возможность: Россельхозбанк повышает ставки по всем вкладам для омичей

Теперь максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу «Мое время» при его оформлении сроком на 3 года через дистанционные каналы банка.

Кроме того, на 0,5-0,8 п.п. повышены ставки в рамках акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный». Теперь максимальная ставка составляет 7% годовых при размещении средств на 3 года. Акция действует до 30 сентября 2021 года.

«В нашем банке представлена широкая линейка сберегательных продуктов, которая позволяет каждому клиенту выбрать условия, максимально отвечающие текущим потребностям. В зависимости от целей, можно выбрать стратегию сохранения средств на длительный срок с получением максимального дохода или, наоборот, накопление с возможностью использования средств без потери начисленных процентов. Мы рады предложить нашим клиентам еще более привлекательные условия, ведь с повышением ставок копить стало выгоднее», - прокомментировал директор Омского филиала Россельхозбанка Лев Янеев.

Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.

По всем вопросам, связанным с открытием вкладов, Вы можете обратиться в офисы Россельхозбанка:

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России «3349 (бессрочная).

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Фотоматериал предоставлен пресс-службой Россельхозбанка.