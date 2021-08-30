На разработку «Единой карты омича» потратят 7,5 миллионов

Когда карту начнут выпускать,пока не известно, но к концу осени у нее должно появиться собственное программное обеспечение.

В Омске продолжают разработку «Единой карты омича». Информация о ней появилась довольно давно, ее разработкой занималось муниципльное предприятие «Пассажирсервис», которое сейчас ответственно за продажу и работу электронных проездных. Создатели предполагали, что единая карта станет универсальным средством для расчетов и хранения документов. Ее будут выдавать банки, на ней помимо хранения денег можно будет хранить данные о таких документах как СНИЛС или страховой медицинский полис.

Сейчас «Пассажирсервис» ищет через госзакупки программистов, которые сделают для карты программное обеспечение. На написание программы у исполнителей будет не так много времени, аукцион проведут 16 сентября, а сдать работу нужно до 15 ноября. После этого исполнители передадут полностью права на ПО «Пассажирсервису». Заплатить за это готовы 7,5 миллионов рублей.