Заморозки и солнце: стало известно, какая погода ждет омичей в первую неделю сентября

Начало недели будет дождливым и прохладным, а к выходным потеплеет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедшая неделя выдалась аномально жаркой. Днем температура поднималась выше 30 градусов, но по ночам уже чувствовалось приближение осени, заметно холодало. Уже в эти выходные омичи почувствовали приближение сентября, похолодало и пошли дожди.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни прохладная погода сохранится. В регионе ожидают местами осадки, а дневная температура в начале недели составит около +16 градусов. Также ночами до 2 сентября возможны заморозки на почве до -5 градусов.

1 сентября в Омске обещают +13...+18 градусов днем, дожди должны обойти город стороной, а ночью похолодает до +3...+8 градусов.

Теплеть начнет к выходным. Омичей еще порадуют теплые деньки, можно даже выбраться на природу, температура это вполне позволит. Днем обещают около +27 градусов. Осадков тоже не предвидится.