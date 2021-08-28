Омичам обещают ночные заморозки на выходных до - 5 градусов

В Омске обещают заморозки на 5 дней.

В последнюю летнюю неделю омичей радовала настоящей жарой. Погода была ясной, а температура днем держалась около +30 градусов. Но уже сегодня существенно похолодало, температура опустилась до +20,. Синоптики обещают дальнейшее похолодание до +10....+15 градусов.

В пресс-службе МЧС сообщили об опасном явлении. В ближайшие дни по их информации в Омске ожидаются заморозки по ночам. С 29 августа по 2 сентября ожидают понижение температуры от - 0 до - 5 градусов. Наибольшую опасность заморозки представляют для сельскохозяйственных культур. Дачникам рекомендуют позаботиться об укрытии урожая. По долгосрочный прогнозам первая неделя сентября все же будет довольно тёплой. Днем будет около +20 градусов.