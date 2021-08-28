Омичка поверила врачу из Америки и лишилась 100 тысяч

Доверчивая омичка добровольно положила в карман мошенников более 100 тысяч рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В полицию пошла 59-летняя омичка. Она рассказала о том, что года вела переписку с американцем. Он сам написал женщине, рассказал, что давно овдовел, живет в США, но сейчас работает врачом-ортопедом в Сибири. У женщины, возможно, и были сомнения, но переписка продолжалась долго, поэтому они утихли. И не вернулись даже тогда, когда врач захотел приехать и встретиться лично. Вот только радостному событию мешало отсутствие денег на билет.

С этим влюбленная женщина решила помочь. Сбережений у нее не было, поэтому она взяла кредит и отправила альфонсу 109 тысяч рублей, чуть меньше 1500 долларов по курсу. Но, как оказалось, этого не хватило, и американец попросил еще 500 долларов. Денег у омички больше не было, поэтому она отказала. После этого влюбленный врач тут же пропал.

Как уточнили в пресс-службе полиции, сейчас проводят следственные мероприятия по поиску подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, максимальное наказание по которой до 7 лет.