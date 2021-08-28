В Омске скончался академик Российской академии образования Михаил Лапчик

В Омске скончался профессор ОмГПУ Михаил Лапчик. Фото:omgpu.ru

Накануне в Омске 27 августа скончался профессор кафедры Информатики и методики обучения информатике Михаил Лапчик. Об этом сообщают в некрологе на сайте ОмГПУ.

На работу в институт он пришел в 1967 году и до конца дней не покидал его стен. В 1977 году Михаил Лапчик создал кафедру, которую позже и возглавил, а также успел получит звание доктора педагогических наук и академика Российской академии наук.

- Выдающийся деятель науки, талантливый руководитель, мудрый учитель и наставник, большой и светлый друг. Он прошел славный жизненный путь. Это был человек-эпоха, который все свои силы отдал служению науке, родному вузу, - вспоминают о нем коллеги.

Прощание с Михаилом Лапчиком состоится 29 августа в главном корпусе ОмГПУ с 10:00 до 12:00, сообщают в пресс-службе вуза.