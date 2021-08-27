Омский рецидивист пришел отмечаться в полицию и ограбил посетителя

Потерпевшему посоветовали больше ни с кем не знакомиться в отделении полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курьезный инцидент произошел в омской полиции. Туда пришел отмечаться давний знакомый всего отделения. 47-летний рецидивист из поселка Кордного постоянно попадает в поле зрения силовиков из-за бесконечных краж. Вот и в этот раз не смог удержаться от соблазна.

В фойе отдела полиции он познакомился с одним из посетителей. Новоиспеченные приятели отправились праздновать это знаменательное событие. Алкоголь распивали прямо на остановке «Улица Лизы Чайкиной». Поняв, что собеседник пьян, рецидивист выхватил из его рук сотовый и скрылся.

Ошеломленный таким вероломством потерпевший написал заявление в полицию. Там ему посоветовали больше не знакомиться с людьми в отделении.

Злоумышленника уже задержали. За грабеж ему грозит до 4 лет колонии, сообщает пресс-служба областного УМВД.