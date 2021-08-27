В центре Омска на женщину рухнуло дерево

В Омске дерево рухнуло на проходивших мимо людей. Фото: ВКонтакте

Накануне в центре Омска в неприятности попала омичка, возвращавшаяся с работы. На улице Лермонтова недалеко от Музыкального театра на нее рухнуло дерево. Об этом сообщила ее родственница в соцсетях.

- Ее из под деревьев вытаскивали прохожие. На место происшествия кто-то вызвал наряд полиции. Происшествие зафиксировали. Что интересно, в этот момент приехали сотрудники управляющей компании и быстро распилили и убрали дерево, и заявили, что они не несут ответственности за упавшее дерево, обращайтесь в администрацию города, - рассказала девушка. По ее словам, у тети обнаружили серьезные ушибы, женщине даже пришлось взять больничный.

В мэрии рассказала, что упавшее дерево было молодым и здоровым. Фото: ВКонтакте

В администрации Омска подтвердили, что о случившемся знают и отметили, что это городские службы убирали дерево.

- Дерево, упавшее на тротуар возле дома №32 по ул. Лермонтова, произрастало на придомовой территории. Упавшее дерево - молодое и здоровое, без признаков аварийности. В настоящий момент в обстоятельствах инцидента разбираются надзорные органы. Обращаем внимание, что данный участок не находится на содержании и обслуживании БУ г.Омска "УДХБ". Контроль за такими участками находится в введении администраций административных округов, которые должны осуществлять контроль и информировать ответственных исполнителей об устранении замечаний, - отметили в пресс-службе мэрии.