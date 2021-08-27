Стало известно, кто в Омской области проигнорировал требование об обязательной вакцинации от ковида

Омичей призывают активнее прививаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители областного Управления Роспотребнадзора подвели первые итоги обязательной вакцинации, которую этим летом ввел главный санврач региона Александр Крига. Согласно подписанному им распоряжению, не менее 60% сотрудников омских учреждений и предприятий должны быть привиты вторым компонентом вакцины от коронавируса до 26 августа.

Это 893 602 жителя региона. Однако пока только 63% из этого числа первую прививку поставили только 62%, вторую – 52%. В идеале же, чтобы забыть о пандемии, как о страшном сне, привить надо 80-95% населения.

Самыми дисциплинированными, по всем понятным причинам, оказались бюджетники. Среди них почти во всех отраслях привито более 70% сотрудников.

Общую картину портят работники почты. Несмотря на то, что они постоянно общаются с людьми и могут быть разносчиками заразы, из них привился только каждый десятый.

Напомним, ранее омские предприниматели направляли в Роспотребнадзор обращение с просьбой перенести конечный срок вакцинации на ноябрь. Они объясняли это как объективными причинами – нехваткой вакцин, так и субъективными – нежеланием сотрудников прививаться.

Впрочем, те, кого действительно напугал прошлогодний локдаун, все-таки нашли возможность выполнить требование. Самыми ответственными оказались представители торговли, среди которых прививки сделали 76% сотрудников.

В списке «бунтарей» почти вся сфера услуг – работники салонов красоты, массажных салонов, гостиниц и фитнес-клубов. Среди них меньше всего привитых.

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