ОмГУ и ВШЭ научат школьников бизнесу

Продолжается регистрация на второй Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству. Организует Кейс-чемпионат Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского совместно с Высшей школой экономики и другими ведущими вузами страны.

Генеральными партнерами состязания стали Министерство экономического развития Российской Федерации, Международная консалтинговая компания McKinsey&Company и Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Участников кейс-чемпионата ждет командная работа над решением реальных бизнес-кейсов или разработка собственного бизнес-проекта, оценка решений и проектов экспертами ведущих компаний, вузов и органов власти.

Чтобы стать участником необходимо:

- быть школьником 9-11 класса или студентом колледжа;

- собрать команду из 3-4 человек;

- до 20 сентября 2021 года:

- пройти регистрацию на сайте кейс-чемпионата: https://olymp.hse.ru/championship/;

- загрузить видеовизитку команды и выбрать город участия в региональном кейс-чемпионате https://olymp.hse.ru/championship/upload .

Участие в состязании бесплатное.

Команды, чьи видеовизитки получат высокие оценки жюри, в октябре 2021 года будут приглашены к участию в региональных кейс-чемпионатах. В Омске он пройдет в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

За 14 дней участники региональных кейс-чемпионатов решат реальную бизнес-задачу или подготовят презентацию своего бизнес-проекта. Лидеры региональных кейс-чемпионатов будут приглашены на финал и суперфинал Кейс-чемпионата в ноябре 2021 года в Москву или Московскую область.

«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили мотивированные абитуриенты, - говорит декан экономического факультета ОмГУ Татьяна Стукен. - Те, кто не случайно подает документы, а кто понимает, чем здесь предстоит заниматься, и действительно ли к этому лежит душа. У этого кейс-чемпионата очень мощные партнеры: Министерство экономического развития Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Международная консалтинговая компания McKinsey&Company Может быть ее не знают те, кто с этим не соприкасался, но это одна из четырех крупнейших в мире консалтинговых компаний, очень хорошо известная среди профессионалов и имеющая высочайшую репутацию».

Участников на всех этапах ждет поддержка менторов, обучающие тренинги и мастер-классы. Уже сейчас доступен онлайн-курс «Решение кейсов: от задачи к презентации проекта заказчику» https://online.hse.ru/login/signin.php?errorcode=4. Он поможет школьникам изучить методы работы с кейсами, правила анализа рынка и приемы успешного публичного выступления.

Кейс-чемпионат включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий на 2020/21 учебный год, утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерации. Победители Кейс-чемпионата получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в ведущие вузы, в том числе в «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», а став студентами, смогут претендовать на получение гранта Президента Российской Федерации.

В 2020 году в кейс-чемпионате приняло участие более 2000 школьников из разных регионов России. На региональном этапе участники предложили около 300 уникальных решении реконструкции центров досуга и культуры во всех регионах страны, а на финальном – более 35 предложений по развитию туризма на Камчатке (от туристических кластеров до концепции отелеи и фестивалеи ).