Иртыш в Омске обмелел до критического уровня

Иртыш в Омске каждый год довольно сильно мелеет. В этом году его уровень достиг критической отметки.

С рабочим визитом Омск посетила вицепремьер Виктория Абрамченко. Целью ее визита было обсудить основные экологические проблемы региона. Во время поездки успели коснуться и темы возможного развития судоходства на Иртыше. Этому, как ранее уже отмечал губернатор Омской области, мешает низкий уровень воды. В этом году, как оказалось, он упал до критических отметок.

- У нас на территории города четыре водозабора, на них при проектировании и строительстве закладывалась проектная отметка уровня воды 69 метров (по Балтийской системе высот). Сейчас уровень уже 67 метров, соответственно, это уже критическая точка водозабора, - отметил глава минстроя Антон Заев.

Решить это проблему можно совместно с Казахстаном, но там пока этот вопрос не комментируют. Также можно попробовать решить эту проблему, достроив Красногорский гидроузел. Это, по словам губернатора, позволит держать уровень воды на приемлемом уровне. На приостановленной стройке побывала и Виктория Абрамченко. По предварительным подсчетам, чтобы достроить объект нужно примерно 9,5 миллиардов.