Омичам рассказали, когда можно привиться от гриппа после вакцинации от коронавируса

Омичей призывают ставить прививки не только от коронавируса, но и от гриппа. Это поможет пережить сезон простуд без осложнений. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Омске приближается сезон простуд и ОРВИ. Медики уже начали к нему готовиться – в регион привезли 400 доз вакцины от гриппа. Специалисты рассказали, как правильно совместить их с прививкой от ковида. И подчеркнули: одна не заменяет другую.

– В прошлом году мы довольно быстро привили население от гриппа и это позволило избежать распространения вируса, – рассказала заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец. – Приглашаем омичей и жителей региона активно включиться в кампанию по вакцинации, необходимые препараты уже поступают в медицинские учреждения, на данный момент получено более 400 тысяч доз вакцины. С 1 сентября традиционно начнется вакцинация организованного детского и юношеского населения, безусловно, с письменного согласия родителей и законных представителей несовершеннолетних.

Также замминистра посетовала, что в регионе снизилось число желающих поставить прививку от коронавируса. Тем временем заболеваемость им продолжает расти. При этом в третью волну ковида впервые начали болеть люди молодого возраста, подростки и даже маленькие дети.