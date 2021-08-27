«Иногда это крик души»: Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что жители Омска массово жалуются ей на выбросы

Виктория Абрамченко сообщила, что Омской области выделят 1,2 млрд рублей на решение проблемы загрязнения воздуха. Фото: omskportal.ru

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко приехала в Омск проинспектировать экологическую обстановку в регионе. Она побывала на кировской свалке и недостроенном Красногорском гидроузле. Также она объяснила основную причину визита. Омск оказался в пятерке городов-миллионников с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

– Я получаю большое количество обращений от жителей Омска на проблему чистого воздуха, – цитирует Абрамченко сайт Правительства РФ. – Это очень эмоциональные обращения, иногда это крик души. Предприятия должны сделать все, что от них зависит, с государственной поддержкой, с вложением собственных средств в модернизацию, чтобы граждане могли открыть форточку и свободно дышать. Но не должны все налогоплательщики через средства федерального бюджета в стопроцентном объеме оплачивать мероприятия по модернизации. Это задача предприятий.

Также вице-премьер сообщила, что на наведение порядка с выбросами Омской области из федерального бюджета выделят 1,2 млрд рублей. До 2024 года регион обязан снизить уровень загрязнения не менее чем на 20%.