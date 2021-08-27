Агрохимикаты и пестициды нужно применять правильно!

В результате установлены административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 8.3 КоАП («Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами»), а именно:

- нарушаются дозировки применяемых пестицидов;

- пестициды применяются на культурах, не предусмотренных регламентами применения;

- при применении пестицидов не всегда учитываются фазы развития культурных растений, при которых допустимы химические обработки.

В настоящее время Управлением принимаются юридически значимые действия по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Важно!

Управление Россельхознадзора по Омской области обращает внимание сельхозтоваропроизводителей, что применение пестицидов и агрохимикатов в каждом конкретном случае проводится в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее - Каталог) и Санитарными правилами.

Не допускается превышение норм расхода и увеличение кратности обработок, указанных в Каталоге, применение пестицидов в период установленного срока ожидания (периода после последней обработки препаратами до сбора урожая).

В соответствии с абз. 2 ст. 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.