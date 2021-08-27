С +33 до +3 за выходные: Омскую область ждет резкое похолодание

Пока этого не заметно, но в Омск уже постепенно идет осень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние дни августа, как и почти все это лето, выдались очень жаркими. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, такая же знойная погода – до +33 градусов днем – сохранится в последний день рабочей недели.

А вот в субботу начнется похолодание. В ночь на 28 августа оно будет сопровождаться туманом, грозой и даже, возможно, градом. Днем будет +18…+23, по юго-востоку до +28, по северу до +13 градусов.

В ночь на воскресенье, 29 августа, похолодает до +3 градусов. Днем воздух прогреется только до +12...+17 градусов. Все это будет сопровождаться дождем и местами – грозами.