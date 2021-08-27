Вице-премьер Виктория Абрамченко во время визита в Омск побывала на недостроенном гидроузле

Виктория Абрамченко посетила недостроенный Красногорский гидроузел. Фото: omskportal.ru

С официальным визитом в Омск приехала вице-премьер Виктория Абрамченко. Главная задача посещения – выяснить, как в регионе обстоят дела в экологией.

Чиновница, курирующая Сибирский федеральный округ, проинспектировала Кировскую свалку. А после побывала на недостроенном Красногорском гидроузле и выслушала отчеты о состоянии объекта. На совещании, которое состоится в пятницу, 27 августа, предстоит решить его судьбу и понять, имеет ли смысл тратить деньги на завершение этого долгостроя.

Напомним, Красногорский гидроузел начали строить 10 лет назад, еще при губернаторе Леониде Полежаеве. Однако в 2015 году, когда обанкротилось возводившее объект НПО «Мостовик», амбициозный проект был заморожен.

После обследования в 2019 году выяснилось, что гидроузел затапливает и необходимо тратить деньги на постоянную откачку воды, чтобы спасти его от разрушения.